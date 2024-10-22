41,2% канадцев играют в этом сезоне НХЛ, 30,2% – европейцы, 28,6% – американцы (The Athletic)

30 процентов европейских хоккеистов играют в НХЛ в этом сезоне.

The Athletic проанализовал процент выступающих канадцев, американцев и европейцев в нынешнем сезоне НХЛ.

Результаты следующие:

41,2% – канадцы;

30,2% – европейцы;

28,6% – американцы.

При этом отмечается, что 20 лет назад только около 15 процентов игроков НХЛ были американцами. 10 лет назад этот показатель вырос до 23 процентов.