41,2% канадцев играют в этом сезоне НХЛ, 30,2% – европейцы, 28,6% – американцы (The Athletic)
30 процентов европейских хоккеистов играют в НХЛ в этом сезоне.
The Athletic проанализовал процент выступающих канадцев, американцев и европейцев в нынешнем сезоне НХЛ.
Результаты следующие:
41,2% – канадцы;
30,2% – европейцы;
28,6% – американцы.
При этом отмечается, что 20 лет назад только около 15 процентов игроков НХЛ были американцами. 10 лет назад этот показатель вырос до 23 процентов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
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