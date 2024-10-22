Плющев о паспорте РФ Пакетта: «Допускаю, на Западе идут такие процессы, что не все их воспринимают. Считает, что в России ему будет комфортнее, возможно»

Владимир Плющев оценил получение Седриком Пакеттом гражданства РФ.

«Это личное дело господина Пакетта. Не знаю, с чем связано его желание. Допускаю, что на Западе идут такие процессы, что не все их воспринимают.

Я не думаю, что это связано исключительно с хоккейными делами. Человек может проявить такую инициативу из-за своих взглядов, вероисповедания, культуры.

Возможно, он считает, что в России ему будет комфортнее, чем где-либо.

Если он востребован в клубе, это хорошо. Вероятно, он и принимал такое решение, учитывая, что нужен команде и не останется на бобах», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Канадец из «Динамо» получил российское гражданство. Опять читерство из-за лимита?