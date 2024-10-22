Черкас о «Барысе»: «В начале 2000-х у СКА не все хорошо было с финансами. Надо искать легионеров, если команда хочет навязать конкуренцию»
– Если у «Барыса» дальше все будет плохо, то стоит ли его заменить российским клубом?
– Я думаю, этого не надо делать. «Барыс» – самобытная команда, всякое бывает в жизни хоккейных коллективов.
В начале 2000-х у СКА не все хорошо было с финансами, команда играла неудачно. «Барыс» нельзя списывать, команда должна остаться в лиге.
– «Барыс» сможет выбраться из этого положения?
– «Барыс» немножко удивляет. Команда вроде как благополучная, всегда была конкурентноспособная, неплохо играла, а тут такая тренерская чехарда.
Я не думаю, что все эти перестановки идут на пользу. Мало верится, что в этом сезоне «Барыс» сыграет здорово. Трудно сказать, что там происходит.
– Клуб разорвал контракты с частью легионеров. Стоит ли команде искать новых иностранцев?
– Мне кажется, проблемы именно с финансами, стали избавляться от легионеров.
Надо искать легионеров, если команда хочет навязать конкуренцию, – скзаал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.
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