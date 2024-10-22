Черкас о «Барысе»: «В начале 2000-х у СКА не все хорошо было с финансами. Надо искать легионеров, если команда хочет навязать конкуренцию»

Сергей Черкас считает, что «Барыс» должен остаться в КХЛ.

– Если у «Барыса» дальше все будет плохо, то стоит ли его заменить российским клубом?

– Я думаю, этого не надо делать. «Барыс» – самобытная команда, всякое бывает в жизни хоккейных коллективов.

В начале 2000-х у СКА не все хорошо было с финансами, команда играла неудачно. «Барыс» нельзя списывать, команда должна остаться в лиге.

– «Барыс» сможет выбраться из этого положения?

– «Барыс» немножко удивляет. Команда вроде как благополучная, всегда была конкурентноспособная, неплохо играла, а тут такая тренерская чехарда.

Я не думаю, что все эти перестановки идут на пользу. Мало верится, что в этом сезоне «Барыс» сыграет здорово. Трудно сказать, что там происходит.

– Клуб разорвал контракты с частью легионеров. Стоит ли команде искать новых иностранцев?

– Мне кажется, проблемы именно с финансами, стали избавляться от легионеров.

Надо искать легионеров, если команда хочет навязать конкуренцию, – скзаал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.