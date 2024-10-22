Дюрандо сказал, что в фарме «Айлендерс» тоже есть дресс-код: «Те же правила: всегда должен быть чисто выбрит, никаких длинных причесок, всегда быть в костюме»

Арно Дюрандо рассказал о дресс-коде в системе «Айлендерс».

Хоккеист выступал в системе «Айлендерс» до перехода в КХЛ .

– В фарм-клубе «Айлендерс» тоже есть дресс-код, как и в основе?

– Да, конечно.

Те же самые правила: ты всегда должен быть чисто выбрит, никаких длинных причесок, всегда быть в костюме. Когда подписываешь контракт, то знаешь, что здесь есть правила и их нужно соблюдать.

Это никогда не было проблемой для кого-то из игроков, это сплачивает команду, учит тебя уважению.

Если для вас это проблема, то всегда можно выбрать другую команду.

– С легендарным Лу Ламорелло общались?

– Конечно, он в этом бизнесе очень давно, фантастический генменеджер, все парни его уважают, – сказал нападающий «Амура » Арно Дюрандо.