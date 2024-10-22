Андрей Назаров высказался о важности развития голкиперов в КХЛ.

«Как я уже говорил, конкуренция в КХЛ увеличивается с каждым днем. Например, накануне «Адмирал» выиграл у «Спартака», а «Барыс» оказался сильнее у минского «Динамо» в гостях, хотя фавориты изначально были другие.

Лига развивается, всебольше новых и молодых вратарей, что не может не радовать. В России сейчас целая плеяда будущих звездных голкиперов. Главное – не срываться в Америку.

Тренерам, конечно, тяжело: периодически приходится рисковать своей карьерой, доверяя молодежи, но никуда от этого не деться.

В то же время в хоккейном городе Казани проходит саммит БРИКС, на который приехало большое число лидеров других стран.

Это еще раз доказывает, что Россию любят и уважают, что мы не одни, а наш огромный 150-милионный кулак, объединившийся вокруг нашего национального лидера, увеличивается до необъятных размеров.

Победа будет за нами», – сказал бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.