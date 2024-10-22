Алексей Терещенко: «В системе «Динамо» нет игроков, которые могли бы быть подняты в основную команду. Все сырые»

Алексей Терещенко высказался относительно молодых хоккеистов в «Динамо».

Ранее стало известно , что нападающий бело-голубых Седрик Пакетт получил российское гражданство.

– У «Динамо» теперь освобождается одно легионерское место со следующего сезона, а Пакетт займет место место какого‑нибудь молодого игрока системы клуба. Вам не кажется, что это неправильно?

– Я уже говорил о том, что в системе «Динамо» нет игроков, которые могли бы быть подняты в основную команду.

Для вызова в основу ребята должны быть обучены, физически и функционально готовы к игре в КХЛ.

А таких сейчас нет – все сырые, – сказал бывший нападающий «Динамо» Алексей Терещенко.