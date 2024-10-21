Ливо может покинуть «Салават Юлаев» из-за долгов по зарплате. Форвард набрал 16 очков в 14 матчах сезона КХЛ
Джош Ливо может уйти из «Салавата Юлаева» на фоне долгов по зарплате.
Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
Ранее появилась информация, что в «Салавате Юлаеве» задержке по выплате зарплаты и по этой причине легионеры команды не хотели играть в матче против «Трактора» (2:4).
«Сообщалось, что покинуть команду на фоне долгов может один из легионеров. Насколько я знаю, речь о Джоше Ливо, лучшем крайнем нападающем команды», – написал Хайруллин.
31-летний Ливо делит первое место с Сашей Хмелевски в списке лучших бомбардиров «Салавата Юлаева» в этом сезоне.
Канадец набрал 16 (8+6) очков при полезности «плюс 3» в 14 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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