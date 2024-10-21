Ливо может покинуть «Салават Юлаев» из-за долгов по зарплате. Форвард набрал 16 очков в 14 матчах сезона КХЛ

Джош Ливо может уйти из «Салавата Юлаева» на фоне долгов по зарплате.

Об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Ранее появилась информация , что в «Салавате Юлаеве » задержке по выплате зарплаты и по этой причине легионеры команды не хотели играть в матче против «Трактора» (2:4).

«Сообщалось, что покинуть команду на фоне долгов может один из легионеров. Насколько я знаю, речь о Джоше Ливо , лучшем крайнем нападающем команды», – написал Хайруллин.

31-летний Ливо делит первое место с Сашей Хмелевски в списке лучших бомбардиров «Салавата Юлаева» в этом сезоне.

Канадец набрал 16 (8+6) очков при полезности «плюс 3» в 14 матчах Фонбет чемпионата КХЛ .