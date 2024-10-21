Панарин – вторая звезда недели в НХЛ. Форвард «Рейнджерс» набрал 8 очков в 3 матчах

Артемий Панарин признан второй звездой прошедшей игровой недели в НХЛ.

Лига назвала трех звезд минувшей недели в НХЛ .

Третьей звездой назван голкипер «Миннесоты» Филип Густавссон , одержавший две победы в двух матчах, пропуская в среднем 1,00 шайбы и отражая 96,2% бросков. В матче против «Сент-Луиса» вратарь забил гол.

Второй звездой стал нападающий «Рейнджерс » Артемий Панарин , набравший 8 (4+4) очков в трех играх.

Первой звездой признан форвард «Флориды» Сэм Райнхарт , который отметился 9 (4+5) баллами в четырех матчах.