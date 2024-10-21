Панарин – вторая звезда недели в НХЛ. Форвард «Рейнджерс» набрал 8 очков в 3 матчах
Артемий Панарин признан второй звездой прошедшей игровой недели в НХЛ.
Лига назвала трех звезд минувшей недели в НХЛ.
Третьей звездой назван голкипер «Миннесоты» Филип Густавссон, одержавший две победы в двух матчах, пропуская в среднем 1,00 шайбы и отражая 96,2% бросков. В матче против «Сент-Луиса» вратарь забил гол.
Второй звездой стал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, набравший 8 (4+4) очков в трех играх.
Первой звездой признан форвард «Флориды» Сэм Райнхарт, который отметился 9 (4+5) баллами в четырех матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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