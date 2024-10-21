Щитов о Ротенберге: «Чем интереснее пресс-конференции, тем лучше – все смотрят. Приковывает внимание то, что он говорит»

Никита Щитов высказался касательно общения Романа Ротенберга с прессой.

«Ротенберг – общительный человек и понимает: чем интереснее пресс-конференции, тем лучше.

То, что он говорит, приковывает внимание, в том числе к клубу.

Тренеры, исходя из своих знаний, соображений и мыслей, стараются ответить журналистами как можно более развернуто.

Если Ротенберга так обсуждают, значит, ему это удалось. Сейчас все смотрят его пресс-конференции», – сказал бывший хоккеист клубов КХЛ Никита Щитов.