Щитов о Ротенберге: «Чем интереснее пресс-конференции, тем лучше – все смотрят. Приковывает внимание то, что он говорит»
Никита Щитов высказался касательно общения Романа Ротенберга с прессой.
«Ротенберг – общительный человек и понимает: чем интереснее пресс-конференции, тем лучше.
То, что он говорит, приковывает внимание, в том числе к клубу.
Тренеры, исходя из своих знаний, соображений и мыслей, стараются ответить журналистами как можно более развернуто.
Если Ротенберга так обсуждают, значит, ему это удалось. Сейчас все смотрят его пресс-конференции», – сказал бывший хоккеист клубов КХЛ Никита Щитов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости