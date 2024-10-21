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Игорь Ларионов: «Россия – это более безопасное и экономически интересное государство, нежели Америка. Времена меняются к лучшему, несмотря на сложности»

Игорь Ларионов назвал Россию более интересным государством, чем США.

– Что теперь будет с вашей винной коллекцией?

– Она сейчас едет из Америки. Мы закрыли нашу американскую историю длиной в 35 лет. Все продали и полностью перебрались в Россию.

Буквально месяц назад (разговор состоялся 24 августа – Спортс’‘). Дочери остались в Европе, сын здесь.

А вино, которое я собирал эти годы, через пару месяцев приплывет в Россию.

– Вы сказали, что окончательно вернулись в Россию и продали недвижимость в США. Сейчас перевозите сюда винную коллекцию. Что стало главной причиной переезда?

– Не хочу касаться геополитики. Когда я жил в Америке, было трудно оценить изменения, которые происходили в России.

Но сейчас, при работе здесь – три года в федерации, молодежке, два года в «Торпедо», приходит понимание, что времена меняются к лучшему, несмотря на все сложности.

Сегодня Россия – это более безопасное и экономически интересное государство, нежели то, что происходит в Америке.

И это одна из причин, почему я вернулся, – сказал в интервью Спортс’’ главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.

Ларионов – большой разговор о жизни. Как мыслить, меняться и делать вино

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
logoТорпедо
logoНХЛ
logoИгорь Ларионов
logoКХЛ
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