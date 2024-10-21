Быков о голкиперах в СКА: «С молодыми ребятами нужен вратарь, который будет «подчищать». Если бы это была опытная команда, был бы другой вопрос»

Вячеслав Быков поделился мыслями относительно ситуации с вратарями в СКА.

– Продолжается история с вратарями в СКА. В Петербурге голкиперы вообще не задерживаются. При вас такого не было. Не стоит ли остановиться?

– Возможно, они ищут оптимальный вариант.

Не могу судить, но, на мой взгляд, эти рокировки связаны с тем, что они стараются подобрать игрока, который бы стал центральной фигурой в команде. Где тыл будет прикрыт.

Тем более команда молодая, амбициозная. С молодыми ребятами нужен вратарь, который будет «подчищать».

Если бы это была опытная команда, был бы другой вопрос. В такой команде вратарь всегда должен быть в тонусе, сконцентрированным и выручать.

Это непростая роль, когда команда играет много в атаке, – сказал бывший главный тренер СКА Вячеслав Быков.