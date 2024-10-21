Быков о голкиперах в СКА: «С молодыми ребятами нужен вратарь, который будет «подчищать». Если бы это была опытная команда, был бы другой вопрос»
Вячеслав Быков поделился мыслями относительно ситуации с вратарями в СКА.
– Продолжается история с вратарями в СКА. В Петербурге голкиперы вообще не задерживаются. При вас такого не было. Не стоит ли остановиться?
– Возможно, они ищут оптимальный вариант.
Не могу судить, но, на мой взгляд, эти рокировки связаны с тем, что они стараются подобрать игрока, который бы стал центральной фигурой в команде. Где тыл будет прикрыт.
Тем более команда молодая, амбициозная. С молодыми ребятами нужен вратарь, который будет «подчищать».
Если бы это была опытная команда, был бы другой вопрос. В такой команде вратарь всегда должен быть в тонусе, сконцентрированным и выручать.
Это непростая роль, когда команда играет много в атаке, – сказал бывший главный тренер СКА Вячеслав Быков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Татар-информ»
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