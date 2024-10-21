«Флорида» и Беннетт начали переговоры о новом контракте. Стороны пока не близки к соглашению (Эллиотт Фридман)

«Флорида» и форвард Сэм Беннетт начали переговоры о новом контракте.

Пока стороны не близки к заключению сделки, информирует инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

28-летний канадец может стать неограниченно свободным агентом следующим летом. У него действует последний год контракта с кэпхитом 4,45 миллиона долларов.

В текущем сезоне 4-й номер драфта НХЛ-2014 провел 7 игр и набрал 7 (3+4) очков.

В прошлом сезоне он выиграл Кубок Стэнли вместе с «Пантерс». В регулярке на его счету было 41 (20+21) очко в 69 играх при 100 минутах штрафа. В победном плей-офф – 14 (7+7) баллов в 19 играх.

Всего в регулярках лиги Беннетт провел 622 матча и набрал 292 (141+151) очка. В 84 играх в плей-офф у него 56 (25+31) очков.

Ранее в этом году южане подписали новые 8-летние контракты с форвардами Сэмом Райнхартом (кэпхит 8,825 млн долларов) и Картером Верхэге (7 млн).