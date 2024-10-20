Мичков в 1-м домашнем матче «Филадельфии» в сезоне: 1 бросок, «минус 1» и 3 потери за 15:49 с «Ванкувером»

Матвей Мичков остался без очков в 1-м домашнем матче «Филадельфии» в сезоне.

«Флайерс» уступили «Кэнакс» (0:3) в регулярном чемпионате НХЛ .

После 5 матчей в дебютном сезоне в лиге у 19-летнего российского форварда 4 (2+2) очка при полезности «минус 6».

Сегодня Матвей (15:49, 3:16 – в большинстве, «минус 1») один раз бросил в створ и один раз – мимо. Также он допустил 3 потери шайбы.