Мичков в 1-м домашнем матче «Филадельфии» в сезоне: 1 бросок, «минус 1» и 3 потери за 15:49 с «Ванкувером»
Матвей Мичков остался без очков в 1-м домашнем матче «Филадельфии» в сезоне.
«Флайерс» уступили «Кэнакс» (0:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
После 5 матчей в дебютном сезоне в лиге у 19-летнего российского форварда 4 (2+2) очка при полезности «минус 6».
Сегодня Матвей (15:49, 3:16 – в большинстве, «минус 1») один раз бросил в створ и один раз – мимо. Также он допустил 3 потери шайбы.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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