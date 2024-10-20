Кочетков пропустил 4 шайбы от «Сент-Луиса» в своем 2-м матче в сезоне. Он отразил 15 из 19 бросков

Петр Кочетков пропустил 4 шайбы от «Сент-Луиса» в своем 2-м матче в сезоне.

Вратарь «Каролины» отразил 15 из 19 бросков в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Блюз» (3:4).

В 2 матчах в текущем сезоне у 25-летнего россиянина 1 победа при 86,7% сэйвов и коэффициенте надежности 3,05.