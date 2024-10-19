Сын Зарипова подписал соглашение с «Юнисоном» из ВХЛ. Форвард сыграл 6 матчей за «Барс» в прошлом сезоне
Сын Даниса Зарипова перешел в клуб ВХЛ.
21-летний нападающий Артур Зарипов подписал контракт с клубом «Юнисон‑Москва».
В прошлом сезоне хоккеист провел 6 матчей за «Барс» в регулярном чемпионате и не отметился результативными действиями.
Артур является сыном трехкратного чемпиона мира, пятикратного обладателя Кубка Гагарина Даниса Зарипова.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт ВХЛ
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