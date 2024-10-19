Сын Зарипова подписал соглашение с «Юнисоном» из ВХЛ. Форвард сыграл 6 матчей за «Барс» в прошлом сезоне

Сын Даниса Зарипова перешел в клуб ВХЛ.

21-летний нападающий Артур Зарипов подписал контракт с клубом «Юнисон‑Москва ».

В прошлом сезоне хоккеист провел 6 матчей за «Барс» в регулярном чемпионате и не отметился результативными действиями.

Артур является сыном трехкратного чемпиона мира, пятикратного обладателя Кубка Гагарина Даниса Зарипова.