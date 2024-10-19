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  • Федотов о Кравцове: «Именно такой Виталий нужен был «Рейнджерс» и «Ванкуверу». Почувствовал, что если так пойдет, карьера может печально закончиться. Он в идеальной форме»
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Федотов о Кравцове: «Именно такой Виталий нужен был «Рейнджерс» и «Ванкуверу». Почувствовал, что если так пойдет, карьера может печально закончиться. Он в идеальной форме»

Сергей Федотов поделился мнением относительно игры Виталия Кравцова.

Нападающий «Трактора» набрал 12 (6+6) очков в 17 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

– Как вам преображение Кравцова, который в свое время не закрепился в НХЛ по причине не лучшей игры на своей половине площадки, а сейчас Виталий выходит в меньшинстве?

– Виталий Кравцов – один из самых ярких примеров изменения в игре. Со многими специалистами и тренерами я говорил именно про него.

Многие говорят, что именно такой, как сейчас, он нужен был и в «Рейнджерс», и в «Ванкувере». Сейчас Виталий практически в идеальной форме, в такой, какую хотели от него в НХЛ.

Как не сказать, что это заслуга Бенуа Гру? Естественно, его. Впечатляют и вызывают восхищение действия именно в собственной зоне: он постоянно возвращается, помогает защитникам, блокирует броски.

Я помню Кравцова и в молодежной сборной, и его попытки закрепиться в НХЛ, но сейчас все изменилось, значит, человек, в данном случае Бенуа Гру, может найти подход и вытащить из хоккеиста практически максимум.

– А почему тогда это не получилось сделать у Галлана или у Токкета?

– А это у них надо спросить. Мне кажется, и Виталий многие вещи переосмыслил.

Все-таки он взрослеет и, наверное, где-то почувствовал, что если так пойдет, то карьера может печально закончиться. Такие примеры мы знаем.

Не знаю, это надо у Виталия спрашивать или у руководителей клубов НХЛ, где у него не получилось. Но мы видим, что именно сейчас у него стало получаться.

Всегда много факторов: с какими партнерами играет, какую задачу ставят.

Возможно, ожидания превышали реальность на том этапе. Это такие нюансы, которые по пунктам объяснить очень тяжело, – сказал бывший скаут сборной России Сергей Федотов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
logoТрактор
logoРейнджерс
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logoНХЛ
logoКХЛ
logoБенуа Гру
Сергей Федотов
logoВиталий Кравцов
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