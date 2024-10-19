Рябыкин о «Барысе»: «Буцаева поставили в форс-мажорные условия и неловкую ситуацию. Вряд ли здесь есть хоть какой-то профессиональный подход»
– Главное событие недели?
– Если не главное, то самое громкое – в «Барысе». Команда из Казахстана начала сезон с очень приличным составом, но все пошло не по плану: три, если не четыре, тренера за полтора месяца, последнее место в лиге.
А самое одиозное то, что уж поменялась половина игроков команды, выкуплены, я так понимаю, все легионеры. То есть за месяц с лишним, если все произошло по регламенту, улетели несколько клубных бюджетов. Удивительно!
– Ходили слухи, что на месте Вячеслава Буцаева могли оказаться вы...
– Слухи не комментирую. Но то, что Вячеслава поставили в форс-мажорные условия и, мягко говоря, в неловкую ситуацию, это факт. Вряд ли здесь есть хоть какой-то профессиональный подход, – сказал бывший тренер «Авангарда» и «Витязя».
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