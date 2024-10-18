  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • КХЛ о переходе Криштофа в «Лангнау»: «Осуждаем. Нарушение ИИХФ регламента – политически мотивированная позиция в отношении российского хоккея. Готовы поддержать «Сочи»
27

КХЛ о переходе Криштофа в «Лангнау»: «Осуждаем. Нарушение ИИХФ регламента – политически мотивированная позиция в отношении российского хоккея. Готовы поддержать «Сочи»

Пресс-служба КХЛ выразила позицию лиги по ситуации с соглашением Михала Криштофа.

Словацкий нападающий подписал контракт с «Лангнау». При этом у хоккеиста действует соглашение с «Сочи». Ранее в команде Фонбет Чемпионата КХЛ заявили, что нападающий самовольно покинул расположение клуба после тренировки. 

«Игрок «Сочи» Михал Криштоф, имеющий действующий контракт с клубом КХЛ, в пятницу, 18 октября, вышел на лед в составе швейцарской команды.

КХЛ в своей работе всегда придерживается политики уважения действующих контрактов других лиг и призывает другие лиги придерживаться этого же принципа, будь это профессиональные лиги Европы или юниорские лиги Северной Америки.

Трансферные карты – это лишь один из инструментов реализации принципа взаимного уважения контрактов. Но в ситуации с игроком «Сочи» Михалом Криштофом, который имел действующую трансферную карту в ФХР до конца сезона-2024/25, даже они не защитили от действий вне правового поля.

Регламент международных трансферов ИИХФ предусматривает, что все члены ИИХФ, их лиги и клубы должны уважать действующие контракты игроков, выступающих в организациях, являющихся или не являющихся членами ИИХФ (пункт 8.1 Регламент международных трансферов ИИХФ). Таким образом, все члены ИИХФ – лиги и клубы – должны уважать контракты игроков КХЛ, несмотря на то, что она не является членом ИИХФ.

Нарушение ИИХФ установленного ею же фундаментального принципа уважения контрактов и Регламента международных трансферов в очередной раз демонстрирует непоследовательную и политически мотивированную позицию ИИХФ в отношении КХЛ и российского хоккея в целом, создает опасные прецеденты, способные разрушить механизм международных переходов, основанный на добросовестном поведении всех его участников.

Перед сезоном-2024/25 КХЛ вышла из-под юрисдикции ФХР и является для ИИХФ «Non-member organization», при этом во время заявки клубов Лига продолжила неукоснительно придерживаться принципа взаимного уважения контрактов и проверяла отсутствие у игроков действующих соглашений с клубами других лиг.

КХЛ осуждает действия хоккеиста Криштофа. Регламентом КХЛ и законодательством предусмотрены различные механизмы, которыми «Сочи» может воспользоваться в его отношении в целях защиты своих прав. Лига готова оказать всестороннюю поддержку клубу.

В ситуации с переходом Криштофа в швейцарский клуб «Лангнау», действия ИИХФ – разрешение трансфера – ставят под угрозу клубы швейцарской лиги и защиту контрактов игроков, выступающих в их чемпионате, поскольку практика нарушения контрактов может работать в обе стороны.

КХЛ открыта для прямого диалога с европейскими профессиональными лигами для выработки правил взаимодействия по переходам хоккеистов», – говорится в заявлении КХЛ.

Игрок «Сочи» наплевал на контракт в КХЛ – и переехал в Швейцарию. Похоже, теперь так можно

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
logoФХР
logoИИХФ
чемпионат Швейцарии
logoКХЛ
logoЛангнау
logoСочи
Политика
logoМихал Криштоф
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Агент Пилко о Криштофе: «ИИХФ объявила, что он может играть в Швейцарии, потому что КХЛ – не часть ФХР. Значит, я могу привезти игрока из Европы в Россию, не договариваясь о выкупе»
13сегодня, 16:14
Игрок «Сочи» наплевал на контракт в КХЛ – и переехал в Швейцарию. Похоже, теперь так можно
30сегодня, 14:20
Майоров о Криштофе: «В ИИХФ правильно ответили. КХЛ к ним теперь никакого отношения не имеет. Не исключаю, что за словаком еще кто-то последует»
13сегодня, 13:59
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
НХЛ. «Питтсбург» примет «Каролину», «Виннипег» сыграет с «Сан-Хосе», «Колорадо» против «Анахайма»
177 минут назад
Плющев о результатах «Металлурга»: «Тренерский штаб себя переоценил. Плюс хамское отношение главного тренера к коллегам и зрителям наложило отпечаток»
9 минут назад
КХЛ. «Трактор» победил «Салават», «Сочи» обыграл «Куньлунь»
8524 минуты назад
Дэйли о россиянах в НХЛ: «Лучшие игроки по-прежнему хотят играть в лучшей лиге мира. Они находят способы приехать. Мы получаем тех хоккеистов, которых должны»
225 минут назад
Игроков OHL обвинили в сексуальном насилии: женщина сообщила, что в 2014-м подверглась насилию со стороны восьмерых. Некоторые из них уже играют в НХЛ
325 минут назад
Крикунов о Мичкове: «Дай Бог, чтобы ему попался терпеливый тренер. Молодой талант дает результат через полгода»
544 минуты назад
Гру после 4:2 с «Салаватом»: «У «Трактора» отличная домашняя серия, 4 победы над сильными соперниками. Хотелось бы больше стабильности, контроля»
4сегодня, 17:38
«Авангарду» интересен Маклауд. Канадский форвард расторг контракт с «Барысом» (Артур Хайруллин)
18сегодня, 17:26
Козлов о 2:4 с «Трактором»: «У «Салавата» отдача была на 110%. Вязового сегодня бросили в бой, не было выбора. Он молодец, делал хорошие сэйвы»
8сегодня, 17:15
Кузнецов о победе над ЦСКА: «Думал, в дерби накал страстей будет побольше – пара стычек, пара драк. А команды вышли в хоккей играть»
7сегодня, 17:00
Ко всем новостям
Последние новости
Педан о Кузнецове и Деанджело: «Кузя – большой профессионал, много работает и вне льда. Тони здорово играет, дай бог, чтобы и дальше так было»
2сегодня, 17:48
Буцаев об уходе из «Барыса»: «Объяснил руководству, что на лавке должен быть один вожак. Благодарю коллег и болельщиков, в Астане останется частичка моего сердца»
1сегодня, 16:46
Галиев пропустит несколько недель из-за пореза ноги. Бердин не восстановился от травмы, вратарь не сыграет за «Авангард» в ближайшее время
2сегодня, 15:58
Билл Дэйли: «НХЛ не намерена менять практику соблюдения действующих контрактов. Это распространяется и на КХЛ»
3сегодня, 13:24
Защитник «Нэшвилла» Шенн провел 1000-й матч в НХЛ
1сегодня, 12:59
Дэйли о Ничушкине: «В его восстановлении виден прогресс. Точной даты его возвращения в НХЛ пока нет»
3сегодня, 12:45
Гендиректор «Сочи» о переходе Криштофа в «Лангнау»: «Наши дальнейшие действия могут быть только по взысканию задолженностей игрока перед клубом»
2сегодня, 10:46
«Барыс» расторг контракты с Болье, Бутчером и Маклаудом
13сегодня, 10:10
Глотов о матче с ЦСКА: «СКА победил – это самое главное. Эмоции суперские, игра – бомба!»
сегодня, 09:58
Лучший бомбардир «Ак Барса» Петан пропустит от 3 до 5 недель из-за травмы руки («Бизнес Online»)
5сегодня, 09:49