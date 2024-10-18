КХЛ о переходе Криштофа в «Лангнау»: «Осуждаем. Нарушение ИИХФ регламента – политически мотивированная позиция в отношении российского хоккея. Готовы поддержать «Сочи»

Пресс-служба КХЛ выразила позицию лиги по ситуации с соглашением Михала Криштофа.

Словацкий нападающий подписал контракт с «Лангнау». При этом у хоккеиста действует соглашение с «Сочи». Ранее в команде Фонбет Чемпионата КХЛ заявили, что нападающий самовольно покинул расположение клуба после тренировки.

«Игрок «Сочи» Михал Криштоф , имеющий действующий контракт с клубом КХЛ, в пятницу, 18 октября, вышел на лед в составе швейцарской команды.

КХЛ в своей работе всегда придерживается политики уважения действующих контрактов других лиг и призывает другие лиги придерживаться этого же принципа, будь это профессиональные лиги Европы или юниорские лиги Северной Америки.

Трансферные карты – это лишь один из инструментов реализации принципа взаимного уважения контрактов. Но в ситуации с игроком «Сочи » Михалом Криштофом, который имел действующую трансферную карту в ФХР до конца сезона-2024/25, даже они не защитили от действий вне правового поля.

Регламент международных трансферов ИИХФ предусматривает, что все члены ИИХФ, их лиги и клубы должны уважать действующие контракты игроков, выступающих в организациях, являющихся или не являющихся членами ИИХФ (пункт 8.1 Регламент международных трансферов ИИХФ). Таким образом, все члены ИИХФ – лиги и клубы – должны уважать контракты игроков КХЛ, несмотря на то, что она не является членом ИИХФ.

Нарушение ИИХФ установленного ею же фундаментального принципа уважения контрактов и Регламента международных трансферов в очередной раз демонстрирует непоследовательную и политически мотивированную позицию ИИХФ в отношении КХЛ и российского хоккея в целом, создает опасные прецеденты, способные разрушить механизм международных переходов, основанный на добросовестном поведении всех его участников.

Перед сезоном-2024/25 КХЛ вышла из-под юрисдикции ФХР и является для ИИХФ «Non-member organization», при этом во время заявки клубов Лига продолжила неукоснительно придерживаться принципа взаимного уважения контрактов и проверяла отсутствие у игроков действующих соглашений с клубами других лиг.

КХЛ осуждает действия хоккеиста Криштофа. Регламентом КХЛ и законодательством предусмотрены различные механизмы, которыми «Сочи» может воспользоваться в его отношении в целях защиты своих прав. Лига готова оказать всестороннюю поддержку клубу.

В ситуации с переходом Криштофа в швейцарский клуб «Лангнау », действия ИИХФ – разрешение трансфера – ставят под угрозу клубы швейцарской лиги и защиту контрактов игроков, выступающих в их чемпионате, поскольку практика нарушения контрактов может работать в обе стороны.

КХЛ открыта для прямого диалога с европейскими профессиональными лигами для выработки правил взаимодействия по переходам хоккеистов», – говорится в заявлении КХЛ.

Игрок «Сочи» наплевал на контракт в КХЛ – и переехал в Швейцарию. Похоже, теперь так можно