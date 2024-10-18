Игрок «Сочи» наплевал на контракт в КХЛ – и переехал в Швейцарию. Похоже, теперь так можно

Демарш Михала Криштофа.

Прецедент в КХЛ: имея действующий контракт, игрок «Сочи» Михал Криштоф улетел в Швейцарию, где уже тренируется с новой командой.

Криштоф был недоволен игровым временем – пропустил 5 матчей регулярки

Словацкий нападающий внезапно скрылся от «Сочи» во вторник, 15 октября. Утром Криштоф пообщался со школьниками в рамках «Урока хоккея», затем потренировался на льду в неиграющем составе – и покинул клуб.

По версии «Сочи», Михал был недоволен тем, как изменился его статус в команде. «В последние дни в разговорах с сотрудниками спортивного департамента клуба Михал Криштоф выражал явное недовольство в связи с недостаточным, по его мнению, игровым временем и своей ролью на льду, – говорится в сообщении клубной пресс-службы. – После матча с «Витязем» 8 октября нападающий в устной форме сообщил, что получил предложение от одного из клубов Швейцарии, при этом агент игрока с официальным запросом на «Сочи» не выходил».

В клубе подчеркнули, что главный тренер Сергей Зубов неоднократно общался с Криштофом и подробно объяснил ему причины снижения игрового времени. Заместитель гендиректора по хоккейным операциям Алексей Бадюков говорил Михалу, что «Сочи» заинтересован в его услугах и не намерен расторгать контракт.

Противоположная сторона хранит молчание – на связь с общественностью не выходили ни сам Криштоф, ни его агент. Но секрета в том, где находится Михал, нет. Официальный сайт швейцарского «Лангнау» сообщил, что Криштоф подписался с клубом до конца нынешнего сезона и уже тренируется вместе с командой. В «Лангнау» ожидают, что уже в пятницу, 18 октября, он дебютирует в официальном матче. При этом соглашение нападающего с «Сочи» действует до 31 мая 2025-го.

Президент международной федерации хоккея Люк Тардифф утверждает , что все законно: «ИИХФ больше не имеет отношения к контрактам КХЛ. КХЛ больше не является членом ФХР. Словацкая федерация хоккея одобрила трансфер Михала Криштофа, поэтому ИИХФ тоже одобрила его – в соответствии с международными правилами трансферов ИИХФ».

В июле КХЛ провела совещание с клубами после вступления в силу изменений в федеральный закон «О физической культуре и спорте». Президент лиги Алексей Морозов сообщил: «КХЛ остается в системе российского хоккея и будет напрямую взаимодействовать с Минспорта, получая независимость от IIHF и ФХР».

Тогда на этот шаг пошли в первую очередь для того, чтобы проводить матчи КХЛ в том числе во время чемпионата мира. Но, похоже, в лиге не подозревали, что выход из-под юрисдикции международной федерации может обернуться и такими последствиями.

У Криштофа есть бронза Олимпиады. Он приехал в Россию после февраля-2022

Криштоф сыграл 10 из 15 матчей «Сочи» в этой регулярке. Словак набрал 5 (2+3) очков при среднем айстайме 12:28. Впрочем, лишь в одном матче он провел на льду меньше 14 минут, а в трех последних сыграл больше 17-ти.

Нападающий дважды опускался в запас – в сентябре не вышел против «Сибири» (2:4), «Барыса» (0:1) и «Локомотива» (1:3), а в октябре пропустил матчи с «Витязем» (2:3 ОТ) и тем же «Локомотивом» (1:2).

Криштоф попал в КХЛ через «Адмирал» – набрал 30 (7+23) очков в регулярке-2022/23 и прошлым летом перебрался в более приятный сочинский климат и часовой пояс. Но заметного прогресса не случилось – 32 (9+23) балла за сезон.

Неделю назад Михалу исполнился 31 год. Его главное достижение в карьере – бронза Олимпиады-2022. В Пекине форвард выступил скромно – всего одна шайба в 7 матчах, а вот на чемпионате мира через три месяца разогнался – 6 (1+5) очков. В словацкую сборную Криштоф вызывался из чешской «Кометы». До этого нападающий выступал на родине и в Финляндии.

После переезда в КХЛ путь в сборную оказался для Криштофа заказан. Местная федерация хоккея не пригласила игроков лиги на три последних чемпионата мира. Андрей Матвеев, агент Криштофа, резко отреагировал на это решение: «Отношусь к таким решениям отрицательно, ведь Михал — профессиональный спортсмен, который представлял свою сборную ранее. Если бы команды из чемпионата Словакии могли ему платить такую зарплату, как в КХЛ, то он играл бы там при соответствующей конкуренции».

Сам Криштоф на вопросы об игре в России отвечал спокойно: «Если кто-то хочет высказаться, пусть выскажет мне в лицо, если хочет. В соцсетях все высказывают свое мнение, но в лицо мне никто ничего плохого не говорил. Неприятные сообщения получал, но не более. А так я прессу не читаю, не слежу за тем, что происходит в мире. У меня есть семья, друзья, это самое важное».

КХЛ не впервые столкнулась с отъездом игрока при действующем контракте. В феврале-марте 2022-го из клубов досрочно ушли 20 игроков – некоторые не дождались плей-офф, другие успели провести по несколько матчей.

Вряд ли у Кристофа будет много последователей: легионерам, большинство из которых имеют в России контракты выше среднего, это просто невыгодно. Но если у кого-то из них что-то пойдет не так, то они ничем не рискуют — выход открыт.

Фото: Alexander Kulebyakin, IMAGO/Mikko Stig/Global Look Press