Агент Алеша Пилко высказался о ситуации с соглашением Михала Криштофа.

Словацкий нападающий подписал контракт с «Лангнау ». При этом у хоккеиста действует соглашение с «Сочи». Ранее в команде Фонбет Чемпионата КХЛ заявили, что нападающий самовольно покинул расположение клуба после тренировки.

«Давайте посмотрим с другой стороны: ИИХФ объявила, что Криштоф может играть в Швейцарии, потому что КХЛ больше не является частью Федерации хоккея России.

Это означает, что в моем мире я могу легко взять игрока из Европы и привезти его в Россию, не договариваясь о выкупе. Отлично!» – написал хоккейный агент Алеша Пилко .

Игрок «Сочи» наплевал на контракт в КХЛ – и переехал в Швейцарию. Похоже, теперь так можно