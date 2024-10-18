Агент Пилко о Криштофе: «ИИХФ объявила, что он может играть в Швейцарии, потому что КХЛ – не часть ФХР. Значит, я могу привезти игрока из Европы в Россию, не договариваясь о выкупе»
Агент Алеша Пилко высказался о ситуации с соглашением Михала Криштофа.
Словацкий нападающий подписал контракт с «Лангнау». При этом у хоккеиста действует соглашение с «Сочи». Ранее в команде Фонбет Чемпионата КХЛ заявили, что нападающий самовольно покинул расположение клуба после тренировки.
«Давайте посмотрим с другой стороны: ИИХФ объявила, что Криштоф может играть в Швейцарии, потому что КХЛ больше не является частью Федерации хоккея России.
Это означает, что в моем мире я могу легко взять игрока из Европы и привезти его в Россию, не договариваясь о выкупе. Отлично!» – написал хоккейный агент Алеша Пилко.
Игрок «Сочи» наплевал на контракт в КХЛ – и переехал в Швейцарию. Похоже, теперь так можно
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Дарьи Тубольцевой
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости