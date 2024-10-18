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  • Агент Пилко о Криштофе: «ИИХФ объявила, что он может играть в Швейцарии, потому что КХЛ – не часть ФХР. Значит, я могу привезти игрока из Европы в Россию, не договариваясь о выкупе»
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Агент Пилко о Криштофе: «ИИХФ объявила, что он может играть в Швейцарии, потому что КХЛ – не часть ФХР. Значит, я могу привезти игрока из Европы в Россию, не договариваясь о выкупе»

Агент Алеша Пилко высказался о ситуации с соглашением Михала Криштофа.

Словацкий нападающий подписал контракт с «Лангнау». При этом у хоккеиста действует соглашение с «Сочи». Ранее в команде Фонбет Чемпионата КХЛ заявили, что нападающий самовольно покинул расположение клуба после тренировки. 

«Давайте посмотрим с другой стороны: ИИХФ объявила, что Криштоф может играть в Швейцарии, потому что КХЛ больше не является частью Федерации хоккея России. 

Это означает, что в моем мире я могу легко взять игрока из Европы и привезти его в Россию, не договариваясь о выкупе. Отлично!» – написал хоккейный агент Алеша Пилко

Игрок «Сочи» наплевал на контракт в КХЛ – и переехал в Швейцарию. Похоже, теперь так можно

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Дарьи Тубольцевой
logoФХР
logoИИХФ
чемпионат Швейцарии
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logoЛангнау
logoСочи
logoМихал Криштоф
Алеша Пилко
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