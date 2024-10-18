Майоров о Криштофе: «В ИИХФ правильно ответили. КХЛ к ним теперь никакого отношения не имеет. Не исключаю, что за словаком еще кто-то последует»
Вчера игрок подписал контракт с «Лангнау». При этом у хоккеиста действует соглашение с «Сочи». Ранее в команде Фонбет Чемпионата КХЛ заявили, что нападающий самовольно покинул расположение клуба после тренировки.
В ИИХФ заявили, что не имеют отношения к контрактам КХЛ. Напомним, лига вышла из-под эгиды ФХР и ИИХФ в межсезонье.
«Ну, а что, правильно в ИИХФ ответили. Они поступают в соответствии со своим положением, КХЛ к ним теперь никакого отношения не имеет. А кто виноват в этом?
Вот мы все равняемся на НХЛ, а у нас-то совсем другие условия, чего мы хотим? Когда шли на отделение, конечно, нельзя было предусмотреть все ситуации. А теперь не исключаю, что за словаком еще кто-то последует. Может любой сказать: «Мне здесь не нравится, поеду в другую лигу».
Как эту проблему решить? Не задумывался пока об этом, да и зачем мне думать. Пусть вот КХЛ решает проблему, ФХР, возможно, как-то поможет. Хотя когда отделялись, с ФХР не очень контактировали», – сказал двукратный олимпийский чемпион, член правления ФХР Борис Майоров.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий