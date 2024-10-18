Майоров о Криштофе: «В ИИХФ правильно ответили. КХЛ к ним теперь никакого отношения не имеет. Не исключаю, что за словаком еще кто-то последует»

Борис Майоров высказался о ситуации с соглашением Михала Криштофа.

Вчера игрок подписал контракт с «Лангнау». При этом у хоккеиста действует соглашение с «Сочи ». Ранее в команде Фонбет Чемпионата КХЛ заявили, что нападающий самовольно покинул расположение клуба после тренировки.

В ИИХФ заявили , что не имеют отношения к контрактам КХЛ. Напомним, лига вышла из-под эгиды ФХР и ИИХФ в межсезонье.

«Ну, а что, правильно в ИИХФ ответили. Они поступают в соответствии со своим положением, КХЛ к ним теперь никакого отношения не имеет. А кто виноват в этом?

Вот мы все равняемся на НХЛ , а у нас-то совсем другие условия, чего мы хотим? Когда шли на отделение, конечно, нельзя было предусмотреть все ситуации. А теперь не исключаю, что за словаком еще кто-то последует. Может любой сказать: «Мне здесь не нравится, поеду в другую лигу».

Как эту проблему решить? Не задумывался пока об этом, да и зачем мне думать. Пусть вот КХЛ решает проблему, ФХР, возможно, как-то поможет. Хотя когда отделялись, с ФХР не очень контактировали», – сказал двукратный олимпийский чемпион, член правления ФХР Борис Майоров.