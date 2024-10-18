Василевский отразил 22 из 25 бросков «Вегаса». Победа – 3-я в 3 играх в сезоне и 296-я за карьеру
Андрей Василевский отразил 22 из 25 бросков «Вегаса».
Вратарь «Тампы» принял участие в матче против «Голден Найтс» (4:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
В активе 30-летнего россиянина 3 победы в 3 играх в текущем сезоне (93,2% сэйвов, коэффициент надежности 1,67).
Всего в 480 играх в рамках регулярок за карьеру на счету Андрея 296 побед.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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