Василевский отразил 22 из 25 бросков «Вегаса». Победа – 3-я в 3 играх в сезоне и 296-я за карьеру

Андрей Василевский отразил 22 из 25 бросков «Вегаса».

Вратарь «Тампы » принял участие в матче против «Голден Найтс» (4:3) в регулярном чемпионате НХЛ .

В активе 30-летнего россиянина 3 победы в 3 играх в текущем сезоне (93,2% сэйвов, коэффициент надежности 1,67).

Всего в 480 играх в рамках регулярок за карьеру на счету Андрея 296 побед.