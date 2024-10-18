Макдэвид забросил 1-ю шайбу в сезоне – победную в матче с «Нэшвиллом». У «Предаторс» 4 поражения на старте с разницей 8:18, Стэмкос – без очков

Коннор Макдэвид забил 1-ю шайбу в сезоне – победную в матче с «Нэшвиллом».

Капитан «Эдмонтона » принес своей команде вторую победу подряд после серии из трех поражений на старте сезона.

«Ойлерс» справились с «Предаторс» в гостях – 4:2. У Макдэвида стало 5 (1+4) баллов в 5 играх в текущем сезоне.

Для клуба из Теннесси поражения стало четвертым в 4 матчах на старте с общей разницей 8:18. Новичок клуба Стивен Стэмкос по-прежнему идет без набранных очков.