Макдэвид забросил 1-ю шайбу в сезоне – победную в матче с «Нэшвиллом». У «Предаторс» 4 поражения на старте с разницей 8:18, Стэмкос – без очков
Коннор Макдэвид забил 1-ю шайбу в сезоне – победную в матче с «Нэшвиллом».
Капитан «Эдмонтона» принес своей команде вторую победу подряд после серии из трех поражений на старте сезона.
«Ойлерс» справились с «Предаторс» в гостях – 4:2. У Макдэвида стало 5 (1+4) баллов в 5 играх в текущем сезоне.
Для клуба из Теннесси поражения стало четвертым в 4 матчах на старте с общей разницей 8:18. Новичок клуба Стивен Стэмкос по-прежнему идет без набранных очков.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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