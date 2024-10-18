Овечкин не выходил на лед при пустых воротах у «Далласа». Он завершил игру на 55-й минуте после смены продолжительностью 2:24

Александр Овечкин не выходил на лед при пустых воротах у «Далласа».

«Вашингтон » обыграл «Старс» в регулярном чемпионате НХЛ (3:2). В третьем периоде команды не забивали.

Последняя смена 39-летнего капитана «столичных» завершилась на 55-й минуте. В общей сложности (с учетом большинства) она составила 2 минуты 24 секунды.

Отметим, что на 56-й минуте «Кэпиталс» остались в меньшинстве после удаления Коннора Макмайкла . Техасцы сняли вратаря Кейси ДеСмита за 2 минуты и 3 секунды до конца третьего периода, но счет в итоге не изменился.

Овечкин является рекордсменом лиги по числу голов в пустые ворота (57). В текущем сезоне у россиянина пока нет заброшенных шайб.

Овечкин остался без голов в 3 стартовых матчах в 3-м сезоне НХЛ подряд. За карьеру в лиге – в 4-й раз