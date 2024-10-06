Михайлов о матчах России и Канады: «Даю 200% – ажиотаж будет такой же, как вокруг Суперсерии в 1972 году. Если не больше»
Борис Михайлов оценил ажиотаж вокруг возможных матчей России и Канады.
– Вам интересно следить за событиями НХЛ? Там выступают наши ребята.
– Честно говоря, по большому счету я не интересуюсь НХЛ.
Слежу только за тем, когда Сашка Овечкин побьет рекорд Гретцки. Я ему желаю сделать это как можно быстрее, потому что с каждым годом будет все сложнее забивать.
– Как вы думаете, реально ли в наши дни возродить матчи России и Канады?
– Я вам даю 100 – нет, даже 200 процентов: если такие матчи состоятся, то ажиотаж будет такой же, как вокруг Суперсерии в 1972 году. Если не больше. У меня сомнений нет в этом плане.
Самое главное, чтобы это все состоялось, а за остальное не волнуйтесь. Весь вопрос – в организации таких матчей, – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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