У «Трактора» 7 побед в 8 последних матчах. Команда Гру идет первой на Востоке
«Трактор» одержал 7-ю победу в 8 последних играх в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Бенуа Гру обыграла «Ак Барс» со счетом 3:1.
Это 7-я победа «Трактора» в 8 последних матчах чемпионата.
Челябинский клуб лидирует в Восточной конференции, набрав 24 очка в 16 играх. 18 октября «Трактор» примет «Салават Юлаев».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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