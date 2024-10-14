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Гру о поражении «Трактора»: «Авангард» был лучше нас в катании, работе и исполнительности. Он заслужил эту победу»

Бенуа Гру высказался после матча против «Авангарда» (1:3).

– Не думаю, что у нас был сегодня хороший день. Мы не показали хорошую игру. «Авангард» был лучше нас в катании, работе и исполнительности. Он заслужил эту победу.

Сегодня была не усталость точно. У нас достаточно плотное расписание, действительно. Но, смотря на кондиции наших игроков, я не вижу признаков усталости. Сегодня был один из матчей, когда все сложно в комплексе. Но это не показатель того, что мы устали.

– Что случилось с реализацией?

– Сегодня мы не были в нашей лучшей форме в большинстве своих игровых аспектов. Но отмечу, что были хороши в меньшинстве.

Голы в нашей команде приходят от разных игроков. Не вижу проблемы, что мы забили так мало именно сегодня. Все же в этом компоненте мы находимся в топ‑5 по всей лиге. Просто сегодня не хватило некоторого исполнения, а в тех моментах, которые мы создавали, вратарь соперника сделал отличные сэйвы.

– Дилан Сикьюра очень много пропустил. Игрок техничный, но будто не хватает взаимодействия с партнерами. Что ему надо, чтобы он прогрессировал?

– Мы ищем сейчас оптимальные сочетания, но пока не нашли, видимо. На мой взгляд, не очень просто возвращаться и ловить нужный темп команды.

Тем более очень многое у нас меняется на льду. Сегодня мы как раз увидели результат перестановок на льду, – сказал главный тренер «Трактора» Бенуа Гру.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoАвангард
logoТрактор
logoКХЛ
logoБенуа Гру
logoМатч ТВ
logoДилан Сикьюра
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