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  • Ротенберг поздравил Армана Адамяна с бронзой на турнире в Абу‑Даби: «Уверен, что это только очередной шаг к мощному возвращению на большое татами»
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Ротенберг поздравил Армана Адамяна с бронзой на турнире в Абу‑Даби: «Уверен, что это только очередной шаг к мощному возвращению на большое татами»

Роман Ротенберг поздравил Армана Адамяна с завоеванием медали в Абу‑Даби.

Чемпион мира по дзюдо Адамян работает в СКА в качестве тренера по ОФП и восстановлению.

«Наш тренер Арман Адамян стал бронзовым призером серии «Большой шлем» в Абу-Даби. В решающей схватке за медаль Арман одолел американца Натаниэля Кива.

От всей души поздравляю Армана с этим успехом! Это его первая медаль в 2024 году, но я уверен, что это только очередной шаг к мощному возвращению на большое татами.

В августе Арман здорово помог нам при подготовке к сезону и продолжает помогать и сейчас – тренировки по дзюдо стали для всей нашей команды глотком свежего воздуха. Но и самому Арману тот опыт тоже дал мощный импульс к победам, зарядил его энергией. Арман, желаю тебе и дальше добиваться успехов на самых представительных турнирах. Движение вперед и вверх только начинается!» – написал главный тренер СКА.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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Арман Адамян
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