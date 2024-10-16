«Амур» обменял защитника Спиценко в «Югру» на денежную компенсацию
Кирилл Спиценко покидает «Амур».
Хабаровский клуб обменял 24-летнего защитника в «Югру» на денежную компенсацию.
Спиценко присоединился к «Амуру» перед началом сезона 2023/2024. В составе команды он провел 18 матчей, набрав 3 (1+2) очка при показателе полезности «-2».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Амура»
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