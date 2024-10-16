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У Макдэвида 0 голов и 4 передачи в 4 матчах сезона. Капитан «Эдмонтона» сделал 2 паса против «Филадельфии»

Коннор Макдэвид сделал две передачи в матче против «Филадельфии».

«Эдмонтон» выиграл со счетом 4:3 в овертайме и одержал первую победу в этом сезоне после трех поражений.

Капитан канадского клуба Коннор Макдэвид отметился двумя передачи при полезности «плюс 2» в этом матче.

Канадец провел на льду 24 минуты и 6 секунд (6:38 – в большинстве).

Макдэвид по-прежнему остается без голов на старте этого сезона. В его активе 4 (0+4) балла в 4 матчах чемпионата.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
logoФиладельфия
logoЭдмонтон
logoНХЛ
logoКоннор Макдэвид
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