Кучеров – 3-я звезда матча с «Ванкувером». Форвард «Тампы» забил 4-й гол в сезоне – в его активе 5 очков в 2 играх

Никита Кучеров забил четвертый гол в сезоне НХЛ.

«Тампа » обыграла «Ванкувер » (4:1) в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ .

Нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой на четвертой минуте первого периода.

Россиянин также набрал показатель полезности «плюс 2», нанес пять бросков и провел на льду 22 минуты и 28 секунд (6:09 – в большинстве).

Кучеров признан третьей звездой матча.

Форвард набрал 5 (4+1) очков в 2 матчах этого чемпионата.