Кучеров – 3-я звезда матча с «Ванкувером». Форвард «Тампы» забил 4-й гол в сезоне – в его активе 5 очков в 2 играх
Никита Кучеров забил четвертый гол в сезоне НХЛ.
«Тампа» обыграла «Ванкувер» (4:1) в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
Нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой на четвертой минуте первого периода.
Россиянин также набрал показатель полезности «плюс 2», нанес пять бросков и провел на льду 22 минуты и 28 секунд (6:09 – в большинстве).
Кучеров признан третьей звездой матча.
Форвард набрал 5 (4+1) очков в 2 матчах этого чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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