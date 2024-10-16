Василевский – 2-я звезда игры с «Ванкувером». Вратарь «Тампы» отразил 26 бросков – у него 2 пропущенные шайбы в 2 матчах сезона
Андрей Василевский признан второй звездой матча против «Ванкувера».
«Тампы» обыграла «Кэнакс» (4:1) в сегодняшней игре регулярного чемпионата НХЛ.
Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский парировал 26 из 27 бросков соперника и стал второй звездой встречи.
В первом матче этого сезона 30-летний вратарь отразил 20 из 21 броска в матче с «Каролиной» (4:1).
Таким образом, Василевский начал этот сезон с двух побед в двух матчах, отражая в среднем 95,8% бросков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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