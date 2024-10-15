Гуськов про МХЛ: «У нас условия ничуть не хуже, чем в Северной Америке. Цель – чтобы молодые хоккеисты оставались развиваться в России»
Совет директоров КХЛ утвердил новую стратегию Olimpbet МХЛ до 2027 года.
«В начале октября совет директоров утвердил стратегию развития МХЛ. Миссия нашей лиги – кадры, которые мы воспитываем для клубов КХЛ.
Мы видим проведение молодежных соревнований на максимально высоком уровне, чтобы ребята прогрессировали и безболезненно переходили из МХЛ в КХЛ.
Мы делаем упор на матчи с равными соперниками, чтобы со следующего сезона команды Золотого дивизиона с Запада играли бы с клубами Золотого дивизиона с Востока. Так будет выше интрига, уровень конкуренции.
Наша цель, чтобы молодые хоккеисты оставались развиваться в России. У нас условия ничуть не хуже, чем в Северной Америке.
Мы хотим, чтобы ребята видели, как у нас относятся к комфорту и быту, и их выбор падет на МХЛ», – сказал вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея Александр Гуськов.
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