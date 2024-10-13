«Юта» забросила 16 шайб в первых 3 матчах в НХЛ – рекорд для новых команд, вступивших в лигу начиная со 2-го сезона
16 голов «Юты» в первых 3 матчах в НХЛ – рекорд для новых команд.
Новый клуб стартовал в лиге с трех побед подряд – над «Чикаго» (5:2), «Айлендерс» (5:4 ОТ) и «Рейнджерс» (6:5 ОТ).
16 голов в первых трех играх – лучший результат для всех новых команд, вступивших в лигу со второго сезона или позже.
В первом сезоне лиги (1917/18) две команды превысили этот показатель. Тогда «Торонто» забросил 27 шайб в первых трех играх, «Монреаль» – 23.
Напомним, что «Юта» унаследовала состав и штаб от «Аризоны», но вступила в лигу в качестве новой франшизы, а не преемника «Койотис».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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