«Юта» забросила 16 шайб в первых 3 матчах в НХЛ – рекорд для новых команд, вступивших в лигу начиная со 2-го сезона

16 голов «Юты» в первых 3 матчах в НХЛ – рекорд для новых команд.

Новый клуб стартовал в лиге с трех побед подряд – над «Чикаго» (5:2), «Айлендерс» (5:4 ОТ) и «Рейнджерс » (6:5 ОТ).

16 голов в первых трех играх – лучший результат для всех новых команд, вступивших в лигу со второго сезона или позже.

В первом сезоне лиги (1917/18) две команды превысили этот показатель. Тогда «Торонто » забросил 27 шайб в первых трех играх, «Монреаль » – 23.

Напомним, что «Юта» унаследовала состав и штаб от «Аризоны», но вступила в лигу в качестве новой франшизы , а не преемника «Койотис».