Щитов о том, сможет ли Кучеров набрать больше 150 очков за сезон: «Ему по силам. Один из лучших представителей нашего хоккея в НХЛ, один из лучших игроков мира»
Никита Щитов поделился мыслями относительно Никиты Кучерова.
Нападающий «Тампы» набрал 4 (3+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (4:1).
– Ожидаю увидеть от Кучерова такое же фееричное выступление, как и в прошлом сезоне.
Стартовал он очень здорово. Главное, чтобы травмы не подпортили картину.
Не сомневаюсь, что у него все получится, потому что он один из лучших представителей нашего хоккея в НХЛ, один из лучших хоккеистов мира.
Никита – талантливый, амбициозный игрок, стоит ждать от него новых рекордов.
– В прошлом сезоне он покорил отметку в 150 очков. Сможет превзойти этот результат?
– Ему это по силам. Рекорды на то и ставятся, чтобы их превосходить, – сказал бывший хоккеист клубов КХЛ Никита Щитов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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