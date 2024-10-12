Щитов о том, сможет ли Кучеров набрать больше 150 очков за сезон: «Ему по силам. Один из лучших представителей нашего хоккея в НХЛ, один из лучших игроков мира»

Никита Щитов поделился мыслями относительно Никиты Кучерова.

Нападающий «Тампы» набрал 4 (3+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (4:1).

– Ожидаю увидеть от Кучерова такое же фееричное выступление, как и в прошлом сезоне.

Стартовал он очень здорово. Главное, чтобы травмы не подпортили картину.

Не сомневаюсь, что у него все получится, потому что он один из лучших представителей нашего хоккея в НХЛ, один из лучших хоккеистов мира.

Никита – талантливый, амбициозный игрок, стоит ждать от него новых рекордов.

– В прошлом сезоне он покорил отметку в 150 очков. Сможет превзойти этот результат?

– Ему это по силам. Рекорды на то и ставятся, чтобы их превосходить, – сказал бывший хоккеист клубов КХЛ Никита Щитов.