Шайфли дважды забил «Чикаго» и стал 2-м игроком с 300+ голами в НХЛ в истории «Виннипега» и «Атланты». До Ковальчука – 28 шайб

Марк Шайфли дважды забил «Чикаго» и дошел до отметки 300 шайб в НХЛ.

31-летний канадец забросил обе шайбы «Виннипега » в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Блэкхокс» (2:1 ОТ).

Он сравнял счет на 59-й минуте, потом забил в овертайме и стал первой звездой встречи.

В двух матчах в текущем сезоне на счету нападающего стало 4 (3+1) балла. За карьеру в рамках регулярок – 721 (300+421) очко в 799 играх.

Шайфли был выбран «Джетс» под общим 7-м номером на драфте НХЛ-2011 (первом после переезда франшизы в Канаду). Он выступал в лиге только за этот клуб.

Марк стал вторым игроком в истории «Виннипега» и «Атланты», достигшим отметки 300 шайб в лиге. Первым был Илья Ковальчук (328 в 594 играх).