«Вегас» во 2-й раз за неделю забрал Лавуа с драфта отказов «Эдмонтона» и отправил форварда в АХЛ

«Вегас» во 2-й раз за неделю забрал Рафаэла Лавуа с драфта отказов «Эдмонтона».

После этого «Голден Найтс» беспрепятственно отправили игрока в АХЛ.

В понедельник «Вегас» забрал 24-летнего форварда с драфта отказов «Эдмонтона ». Чтобы отправить игрока в фарм-клуб, «рыцарям» пришлось опять выставить его на уэйвер.

«Ойлерс» вернули игрока, но на него также подала заявку команда с более низким приоритетом, из-за чего он не мог быть отправлен в АХЛ, минуя процедуру драфта отказов.

Новое помещение игрока на уэйвер привело к тому, что «Вегас » вновь его забрал. На этот раз «Голден Найтс» уже беспрепятственно смогли отправить игрока в АХЛ – так как других претендентов на него не оказалось, и он ранее уже был в составе клуба (формально) в этом сезоне.

Лавуа был выбран «Ойлерс» на драфте НХЛ-2019 под общим 38-м номером.

За время выступления в системе «Ойлерс» он провел только 7 матчей в НХЛ (все – в прошлом сезоне). В АХЛ на его счету 202 игры и 131 (71+60) балл, в прошлом сезоне Рафаэл стал лучшим снайпером «Бейкерсфилда » с 28 шайбами в 66 играх.