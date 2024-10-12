«Вегас» во 2-й раз за неделю забрал Лавуа с драфта отказов «Эдмонтона» и отправил форварда в АХЛ
После этого «Голден Найтс» беспрепятственно отправили игрока в АХЛ.
В понедельник «Вегас» забрал 24-летнего форварда с драфта отказов «Эдмонтона». Чтобы отправить игрока в фарм-клуб, «рыцарям» пришлось опять выставить его на уэйвер.
«Ойлерс» вернули игрока, но на него также подала заявку команда с более низким приоритетом, из-за чего он не мог быть отправлен в АХЛ, минуя процедуру драфта отказов.
Новое помещение игрока на уэйвер привело к тому, что «Вегас» вновь его забрал. На этот раз «Голден Найтс» уже беспрепятственно смогли отправить игрока в АХЛ – так как других претендентов на него не оказалось, и он ранее уже был в составе клуба (формально) в этом сезоне.
Лавуа был выбран «Ойлерс» на драфте НХЛ-2019 под общим 38-м номером.
За время выступления в системе «Ойлерс» он провел только 7 матчей в НХЛ (все – в прошлом сезоне). В АХЛ на его счету 202 игры и 131 (71+60) балл, в прошлом сезоне Рафаэл стал лучшим снайпером «Бейкерсфилда» с 28 шайбами в 66 играх.
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