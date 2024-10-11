Галиев о Звягине: «Постоянно подсказывает, мы все разбираем – вопросов по системе нет. Не могу никого упрекнуть в проблемах с самоотдачей»
Станислав Галиев ответил на вопрос о работе с Сергеем Звягиным в «Авангарде».
– Привыкли ли к требованиям Сергея Звягина?
– Конечно, с первых дней все было понятно.
Мы каждый день смотрим видео, он постоянно нам подсказывает, мы все разбираем. Думаю, вопросов по системе ни у кого нет.
Руки ни у кого не опускаются. Если у тебя опустились руки, то можешь вещи собирать.
Я вижу ребят в раздевалке, я в них верю. Я не могу никого упрекнуть в проблемах с самоотдачей. Мы бьемся и стараемся, – сказал нападающий «Авангарда» Станислав Галиев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
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