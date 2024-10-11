Фил Кессел стал амбассадором World Poker Tour Global.

«Покер и хоккей всегда были моей страстью», – написал 37-летний хоккеист, который пропустил прошлый сезон, но еще не завершил карьеру.

Фил – рекордсмен НХЛ по числу игр подряд без пропусков в регулярных чемпионатах (1064, серия продолжается с октября 2009 года).

Американец провел в регулярных чемпионатах НХЛ 1286 матчей и набрал 992 (413+579) очка. В плей-офф – 100 игр и 83 (34+49) балла.

Он дважды выиграл Кубок Стэнли с «Питтсбургом» (2016, 2017 годы) и еще раз – с «Вегасом» в этом году.