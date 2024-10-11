2

Кессел стал амбассадором World Poker Tour Global: «Покер и хоккей всегда были моей страстью»

Фил Кессел стал амбассадором World Poker Tour Global.

«Покер и хоккей всегда были моей страстью», – написал 37-летний хоккеист, который пропустил прошлый сезон, но еще не завершил карьеру.

Фил – рекордсмен НХЛ по числу игр подряд без пропусков в регулярных чемпионатах (1064, серия продолжается с октября 2009 года).

Американец провел в регулярных чемпионатах НХЛ 1286 матчей и набрал 992 (413+579) очка. В плей-офф – 100 игр и 83 (34+49) балла.

Он дважды выиграл Кубок Стэнли с «Питтсбургом» (2016, 2017 годы) и еще раз – с «Вегасом» в этом году.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet
logoФил Кессел
logoНХЛ
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
КХЛ может перестать публиковать статистику «умных» шайб из-за финансовых проблем у поставщика чипов
121 минуту назад
Галиев о Звягине: «Постоянно подсказывает, мы все разбираем – вопросов по системе нет. Не могу никого упрекнуть в проблемах с самоотдачей»
231 минуту назад
«Авангард» может назначить тренера из Северной Америки вместо Звягина (Артур Хайруллин)
1343 минуты назад
Заврагин о заменах вратаря в СКА по ходу матчей: «Решение тренера не оспаривается. Нужно всегда быть готовым»
256 минут назад
Ротенберг о СКА: «Стремимся к стабилизации состава. Тогда будем доминировать, не отдавать инициативу, как в лучших матчах – например, против «Локомотива»
13сегодня, 12:16
Бардаков о словах Ротенберга после нехватку эмоций: «Не думаю. Не пошла игрушка у СКА с самого начала – играем ужасно два периода перед зрителями»
6сегодня, 11:16
Кожевников о «Спартаке»: «Не оборона, а какой-то бордель – неприятно до тошноты. Кто в лес, кто по дрова. В детском хоккее такого не увидишь»
4сегодня, 11:15
Заврагин о переходе в СКА: «Ротенберг позвонил и сказал: «Возвращайся, мы тебя ждем к новым победам!»
14сегодня, 11:03
Ротенберг поздравил Плотникова и Дедунова с юбилейными матчами: «Лидеры СКА, помощники тренерского штаба. Они помогают клубу идти к успехам»
8сегодня, 10:29
Сын Ковальчука забил Китаю за Россию U15 спустя 2 минуты после выхода на замену
11сегодня, 10:18Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Ткачев о «Тракторе»: «Собрался хороший коллектив, чтобы сделать шаг вперед. Есть термин «пассионарная индукция». Сплоченности коллектива даже важнее тактики»
11 минут назад
Агент Шабанова об интересе из НХЛ: «Одна из команд звонила: «Хотели бы пообщаться». Максим относится к этому с холодной головой»
1сегодня, 11:45
Щитов о СКА: «Разве это непобедимый соперник? Нет, их можно обыгрывать. Нужно определиться с основным вратарем»
2сегодня, 10:51
Куперман о Малкине вне топ-100 лучших игроков НХЛ: «Это уму непостижимо. Это был секрет, кто за кого голосовал. Не знаю, какие были критерии»
5сегодня, 10:40
Ирина Винер: «Овечкин – настоящая легенда хоккея. Он нацелен побить рекорд Гретцки – у него получится. Все ему этого желают»
2сегодня, 08:26
Алексей Василевский об урагане «Милтон» во Флориде: «Я общался с Андреем. Слава богу, игроки «Тампы» уехали в безопасное место – с семьями и домашними питомцами»
3сегодня, 07:55
Жамнов о 2:5 от «Салавата»: «У некоторых игроков «Спартака» появилась корона, будем это убирать. Было ощущение, что вся команда осталась в раздевалке»
4сегодня, 06:55
Барков получил травму в матче против «Оттавы». Капитан «Флориды» хотел помешать Штюцле забить в пустые и неудачно врезался в борт
1сегодня, 06:20Видео
Кныжов подписал контракт с «Цинциннати» из ECHL. Экс-игрок «Сан-Хосе» не планировал возвращаться в Россию, где права на него у СКА
16сегодня, 05:45
Бучневич забросил 1-ю шайбу в сезоне НХЛ в матче с «Сан-Хосе»
2сегодня, 05:35Видео