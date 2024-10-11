Кессел стал амбассадором World Poker Tour Global: «Покер и хоккей всегда были моей страстью»
Фил Кессел стал амбассадором World Poker Tour Global.
«Покер и хоккей всегда были моей страстью», – написал 37-летний хоккеист, который пропустил прошлый сезон, но еще не завершил карьеру.
Фил – рекордсмен НХЛ по числу игр подряд без пропусков в регулярных чемпионатах (1064, серия продолжается с октября 2009 года).
Американец провел в регулярных чемпионатах НХЛ 1286 матчей и набрал 992 (413+579) очка. В плей-офф – 100 игр и 83 (34+49) балла.
Он дважды выиграл Кубок Стэнли с «Питтсбургом» (2016, 2017 годы) и еще раз – с «Вегасом» в этом году.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet
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