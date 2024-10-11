Кожевников о «Спартаке»: «Не оборона, а какой-то бордель – неприятно до тошноты. Кто в лес, кто по дрова. В детском хоккее такого не увидишь»
Александр Кожевников раскритиковал игру «Спартака» в обороне.
Команда тренера Алексея Жамнова проиграла «Салавату Юлаеву» (2:5) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Провал – сказать тут больше нечего.
– Жамнов сказал, что корона появилась у хоккеистов.
– Ну, наверное, не корона... Непонятно, что в защите у «Спартака» происходит.
Смотреть было неприятно до тошноты. Не оборона, а бордель какой-то. Кто в лес, кто по дрова. В детском хоккее такого не увидишь.
Передачи неточные, спотыкались постоянно, будто коньки не наточили. Надо спросить у тренера по защите.
Не знаю, усталость ли тут сказалась или еще что-то. Но работать над обороной необходимо, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
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