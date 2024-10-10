«Авангард» всухую проиграл худшей команде КХЛ. Все настолько плохо, что даже некому уволить тренера

Нарочно не придумаешь.

«Авангард» на выезде проиграл «Барысу» – безальтернативно худшей команде сезона. Астанчане идут на последнем месте в сводной таблице КХЛ – за полтора месяца накопили всего 7 очков и три победы (чуть ранее обыграли «Автомобилист» и «Сочи»).

Для успеха в матче с «Авангардом» хватило одной незатейливой комбинации: Даниил Апальков удачно подставился под наброс от синей линии. Нападающий превзошел в борьбе сразу двух защитников – Сергея Бойкова и Алексея Соловьева.

У омичей было 45 минут, чтобы отыграться, но на этот гол они ответили тишиной. Всплеск активности выпал на второй период – гости контролировали шайбу и периодически раскатывали угрожающие контратаки.

После перерыва запал иссяк. Поставленные перед необходимостью спасаться, сибиряки нанесли всего 3 броска в створ. Не случилось даже финального штурма – за 2,5 минуты до сирены Никита Холодилин сфолил и лишил партнеров последней надежды.

«Авангард» уступил сопернику по всем ключевым показателям:

24 – 25 по броскам в створ,

21 – 33 по вбрасываниям,

19 – 21 по блокшотам,

9 – 13 по силовым приемам.

Все еще главный тренер Сергей Звягин не нашел объяснений: «Говорили уже в раздевалке, что [трех бросков в створ за третий период – Спортс’‘] недостаточно. Были рядом со штангой моменты. Не знаю, с чем это связано. Была вязкая игра «Барыса» в обороне, не смогли вскрыть именно в третьем периоде».

Впервые по ходу регулярки Звягину пришлось отвечать на вопросы о слабой самоотдаче игроков: «В плане настроя… Я так скажу, что был сумасшедший настрой в начале, и здорово очень начали, а к третьему периоду, может быть, начало давить немного, что не можем забить. Просили ребят идти под ворота, использовать каждую возможность, не играть по периметру. Были эмоции на скамейке. Нужно смотреть по видео, что именно нам помешало больше создать в третьем периоде и вытащить игру».

Появился намек и на внутренние разногласия в клубе. За день до матча «Авангард» обменял Ивана Николишина – как раз в «Барыс». Нападающий не вышел против бывшей команды, а Звягин уклонился от пояснений: «Расставание с Иваном Николишиным – это не ко мне вопрос. Это вопрос к менеджменту, больше ничего прокомментировать не могу».

Информация об обмене попала в прессу задолго до оформления сделки. Вот что заявлял отец игрока – Андрей Николишин: «Насколько мне известно, тренер говорит, что Иван ему нужен, что он на него рассчитывает, а менеджмент говорит, что мы его меняем».

Обмен Николишина-младшего – одна из трех кадровых перестановок в «Авангарде» за неделю. 5 октября в отставку ушел председатель совета директоров Михаил Аверин, а позднее Антон Курьянов сложил с себя полномочия генерального менеджера; у него осталась только одна должность – ассистента Звягина в тренерском штабе. Функции генменеджера временно перешли Евгению Забуге – он же по совместительству занимает пост спортивного директора клуба.

Теперь совсем непонятно, как рассредоточена власть в «Авангарде». Из руководителей на прежнем месте уцелел лишь генеральный директор Герман Чистяков. Но какие решение он может принять без председателя совета директоров, замену которому еще не нашли?

Похоже, что запутанные перестановки в управлении работают на Звягина. У тренера 9 поражений в 14 матчах и 20-е место в лиге, но уволить его просто некому.

Фото: РИА Новости /Алексей Мальгавко