Кныжов подписал контракт с «Цинциннати» из ECHL. Экс-игрок «Сан-Хосе» не планировал возвращаться в Россию, где права на него у СКА

Защитник Николай Кныжов подписал контракт с «Цинциннати» из ECHL.

Клуб входит в систему «Торонто». Ранее Кныжов был на просмотре в «Питтсбурге», но не получил контрактного предложения.

В прошлом сезоне россиянин выступал в системе «Сан-Хосе». На счету Кныжова 10 игр и 1 (0+1) очко в НХЛ при полезности «-6». В АХЛ он сыграл 40 матчей и набрал 14 (3+11) баллов.

Всего у защитника 81 игра в НХЛ за 4 сезона.

Ранее сообщалось , что Кныжов не планирует возвращаться в Россию. Права на игрока в Фонбет Чемпионате КХЛ принадлежат СКА .