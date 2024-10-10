Воробьев о ЦСКА: «Мы больше работаем, чем играем. Это пройдет через череду побед. Используем и кнут, и пряник, ищем варианты»

Илья Воробьев дал комментарий после поражения от «Автомобилиста».

ЦСКА уступил со счетом 3:4 по буллитам в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

– В первом периоде мы играли лучше соперника. У них ничего и не было создано, кроме гола в большинстве.

Во втором периоде гости смотрелись поинтереснее, грамотно накладывали смены на нас.

В третьем мы вышли вперед и должны были доводить игру до победного конца. Но допустили ошибку и сами привезли себе гол.

– Напряженный отрезок у команды. Как придать раскрепощенности команде?

– Пока мы больше работаем, чем играем. Это пройдет через череду побед.

Ребятам нужно забить, чтобы они раскрепостились.

Используем и кнут, и пряник, ищем разные варианты. Где-то получается, где-то – нет, – заявил главный тренер ЦСКА Илья Воробьев.

ЦСКА проиграл 3 из 4 последних матчей. Команда Воробьева вела 3:2 в 3-м периоде с «Автомобилистом», но уступила по буллитам