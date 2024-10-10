Воробьев о ЦСКА: «Мы больше работаем, чем играем. Это пройдет через череду побед. Используем и кнут, и пряник, ищем варианты»
ЦСКА уступил со счетом 3:4 по буллитам в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– В первом периоде мы играли лучше соперника. У них ничего и не было создано, кроме гола в большинстве.
Во втором периоде гости смотрелись поинтереснее, грамотно накладывали смены на нас.
В третьем мы вышли вперед и должны были доводить игру до победного конца. Но допустили ошибку и сами привезли себе гол.
– Напряженный отрезок у команды. Как придать раскрепощенности команде?
– Пока мы больше работаем, чем играем. Это пройдет через череду побед.
Ребятам нужно забить, чтобы они раскрепостились.
Используем и кнут, и пряник, ищем разные варианты. Где-то получается, где-то – нет, – заявил главный тренер ЦСКА Илья Воробьев.
ЦСКА проиграл 3 из 4 последних матчей. Команда Воробьева вела 3:2 в 3-м периоде с «Автомобилистом», но уступила по буллитам
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