Голкипер «Торпедо» Бочаров отразил 47 бросков «Металлурга», хоккеисты заблокировали еще 34. Команда Разина 108 раз бросила в сторону ворот
Иван Бочаров отразил 47 бросков в матче против «Металлурга».
«Торпедо» одержало победу со счетом 5:4 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Команда тренера Андрея Разина нанесла 108 бросков в сторону ворот, из которых 51 пришелся в створ.
Вратарь Иван Бочаров отразил 47 бросков из 51.
Хоккеисты «Торпедо» в общей сложности заблокировали еще 34 броска. Больше всех блок-шотов сделал защитник Богдан Конюшков – 6.
«Металлург» значительно превзошел соперника по времени в атаке – 24 минуты и 20 секунд против 5 минут и 49 секунд.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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