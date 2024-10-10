Голкипер «Торпедо» Бочаров отразил 47 бросков «Металлурга», хоккеисты заблокировали еще 34. Команда Разина 108 раз бросила в сторону ворот

Иван Бочаров отразил 47 бросков в матче против «Металлурга».

«Торпедо» одержало победу со счетом 5:4 в игре Фонбет чемпионата КХЛ .

Команда тренера Андрея Разина нанесла 108 бросков в сторону ворот, из которых 51 пришелся в створ.

Вратарь Иван Бочаров отразил 47 бросков из 51.

Хоккеисты «Торпедо » в общей сложности заблокировали еще 34 броска. Больше всех блок-шотов сделал защитник Богдан Конюшков – 6.

«Металлург » значительно превзошел соперника по времени в атаке – 24 минуты и 20 секунд против 5 минут и 49 секунд.