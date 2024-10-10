Ротенберг о политике в спорте: «У нас СКА немало болельщиков в Финляндии, Швеции, Эстонии. Любители хоккея стали заложниками ситуации – их отрезали от КХЛ, ни о чем не спрашивая»

Роман Ротенберг заявил о болельщиках СКА в европейских странах.

– В спорте стало слишком много политики, и это мешает бизнесу. Отражается ли этот фактор на бизнесе клуба СКА?

– К счастью, мы этого почти не ощущаем, поскольку в основном работаем в России. Но сейчас стало тяжелее развивать наш бренд, например, в Финляндии.

Несколько лет назад были специальные туры из Хельсинки на поезде «Аллегро» на наши матчи. Причем речь не только об играх с «Йокеритом », а о любых матчах СКА.

У нас и сейчас немало болельщиков в Финляндии, Швеции, Эстонии и других странах. Получается, что любители хоккея стали заложниками этой ситуации – их отрезали от КХЛ , ни о чем не спрашивая.

Пострадал и «Йокерит» – пару лет назад он был клубом высочайшего уровня, по сути, базовой командой для сборной Финляндии. А теперь выступает во второй финской лиге.

Вот это негативные последствия присутствия политики в спорте.

«Йокерит» и наших финских болельщиков очень жаль, но бизнеса СКА все это почти не коснулось, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.