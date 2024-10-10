Кузнецов сыграет с минским «Динамо» впервые после травмы. Он заявлен в 1-м звене с Бардаковым и Плотниковым
Евгений Кузнецов сыграет в матче против минского «Динамо».
Нападающий СКА заявлен в центре первого звена команды вместе с Захаром Бардаковым и Сергеем Плотниковым.
Евгений Кузнецов не играл с 27 сентября, когда получил повреждение в матче против «Северстали» (8:5).
В нынешнем сезоне Кузнецов набрал 5 (1+4) очков в 9 играх чемпионата КХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал СКА
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