Кузнецов сыграет с минским «Динамо» впервые после травмы. Он заявлен в 1-м звене с Бардаковым и Плотниковым

Евгений Кузнецов сыграет в матче против минского «Динамо».

Нападающий СКА заявлен в центре первого звена команды вместе с Захаром Бардаковым и Сергеем Плотниковым .

Евгений Кузнецов не играл с 27 сентября, когда получил повреждение в матче против «Северстали» (8:5).

В нынешнем сезоне Кузнецов набрал 5 (1+4) очков в 9 играх чемпионата КХЛ .