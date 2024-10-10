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НХЛ. «Детройт» примет «Питтсбург», «Нью-Джерси» против «Торонто», «Миннесота» – «Коламбус», «Флорида» в гостях у» Оттавы»

«Детройт» принимает «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Нью-Джерси» встретится с «Торонто», «Миннесота» сыграет против «Коламбуса», «Флорида» в гостях у «Оттавы».

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
результаты матчей
logoНью-Джерси
logoПиттсбург
logoАйлендерс
logoБаффало
logoОттава
logoМонреаль
logoТоронто
logoБостон
logoФлорида
logoНэшвилл
logoДетройт
logoСент-Луис
logoКоламбус
logoМиннесота
logoДаллас
logoСан-Хосе
logoЛос-Анджелес
logoНХЛ
logoЮта
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