НХЛ. «Детройт» примет «Питтсбург», «Нью-Джерси» против «Торонто», «Миннесота» – «Коламбус», «Флорида» в гостях у» Оттавы»

«Детройт» принимает «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Нью-Джерси » встретится с «Торонто », «Миннесота » сыграет против «Коламбуса », «Флорида » в гостях у «Оттавы».

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ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.

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