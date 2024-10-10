18-летний Артамонов забил в 5-м матче подряд и продлил серию с очками до 8 игр. Он лучший бомбардир «Торпедо» с 16 баллами
Никита Артамонов забил в пятом матче подряд в КХЛ.
18-летний нападающий «Торпедо» забросил шайбу в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Металлурга».
Никита Артамонов отличился голом на 15-й минуте в первом периоде. Во втором периоде хоккеист набрал второй и третий баллы в этом матче, сделав две результативные передачи.
Таким образом, форвард забросил шайбу в пятом матче подряд и продлил результативную серию до восьми игр.
Артамонов является лучшим бомбардиром «Торпедо», набрав 15 (8+8) очков в 14 матчах чемпионата.
На драфте НХЛ-2024 хоккеист был выбран «Каролиной» во втором раунде под общим 50-м номером.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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