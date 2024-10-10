18-летний Артамонов забил в 5-м матче подряд и продлил серию с очками до 8 игр. Он лучший бомбардир «Торпедо» с 16 баллами

Никита Артамонов забил в пятом матче подряд в КХЛ.

18-летний нападающий «Торпедо» забросил шайбу в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Металлурга ».

Никита Артамонов отличился голом на 15-й минуте в первом периоде. Во втором периоде хоккеист набрал второй и третий баллы в этом матче, сделав две результативные передачи.

Таким образом, форвард забросил шайбу в пятом матче подряд и продлил результативную серию до восьми игр.

Артамонов является лучшим бомбардиром «Торпедо », набрав 15 (8+8) очков в 14 матчах чемпионата.

На драфте НХЛ-2024 хоккеист был выбран «Каролиной» во втором раунде под общим 50-м номером.