Суд выселил экс-форварда «Ак Барса» Лукоянова из квартиры из-за долга по кредитам
Артема Луконоява выселили из квартиры решением суда.
Ново-Савиновский суд частично удовлетворил требования истца и признал хоккеиста Артема Лукоянова утратившим право пользования жилплощадью.
В отношении должника возбуждено шесть исполнительных производств на общую сумму 30,6 миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что бывший нападающий «Ак Барса» подал на банкротство из-за долгов по кредитам.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Бизнес Online»
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