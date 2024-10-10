Суд выселил экс-форварда «Ак Барса» Лукоянова из квартиры из-за долга по кредитам

Артема Луконоява выселили из квартиры решением суда.

Ново-Савиновский суд частично удовлетворил требования истца и признал хоккеиста Артема Лукоянова утратившим право пользования жилплощадью.

В отношении должника возбуждено шесть исполнительных производств на общую сумму 30,6 миллиона рублей.

Ранее сообщалось , что бывший нападающий «Ак Барса » подал на банкротство из-за долгов по кредитам.

На данный момент Лукоянов выступает за «Юнисон » в ВХЛ .