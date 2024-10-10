Александров подписал контракт с «Сочи» на один день. Клуб поднимет именной свитер экс-защитника под своды арены

Юрий Александров подписал однодневный контракт с «Сочи».

«Юра Александров – снова в составе «Сочи»!

Сегодня генеральный директор «Сочи» Сергей Воропаев подписал однодневный контракт с защитником Юрием Александровым.

Вечером в «Большом» под своды дворца спорта «Большой» будет поднят именной свитер рекордсмена клуба по числу сезонов (7) и матчей (321).

Приветствуем Юрия Александрова в «Сочи» и желаем успехов! Юра, с возвращением», – говорится в сообщении клуба.