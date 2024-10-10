Александров подписал контракт с «Сочи» на один день. Клуб поднимет именной свитер экс-защитника под своды арены
Юрий Александров подписал однодневный контракт с «Сочи».
«Юра Александров – снова в составе «Сочи»!
Сегодня генеральный директор «Сочи» Сергей Воропаев подписал однодневный контракт с защитником Юрием Александровым.
Вечером в «Большом» под своды дворца спорта «Большой» будет поднят именной свитер рекордсмена клуба по числу сезонов (7) и матчей (321).
Приветствуем Юрия Александрова в «Сочи» и желаем успехов! Юра, с возвращением», – говорится в сообщении клуба.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Сочи»
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